Smart working, firmato l'accordo per il privato. Ecco cosa cambia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) per i lavoratori che lavoreranno in una sede diversa dall'ufficio Il ministero del Lavoro e le parti sociali hanno firmato un accordo sullo Smart working nel settore privato. Il documento proposto dal ministro del Lavoro Orlando è stato sottoscritto dalle sigle sindacali. Il nuovo provvedimento prevede in sostanza un accordo tra il datore di lavoro e il dipendente. E' previsto, dunque, un accordo individuale scritto, in cui viene specificata la "durata dell'accordo, l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, gli strumenti di lavoro, il potere direttivo del datore di lavoro e i tempi di riposo del dipendente". Previste almeno 11 ore di riposo da un turno e l'altro. Gli strumenti sono forniti dal datore di lavoro ma previo accordo si possono usare quelli di ...

