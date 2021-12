Slittino | i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo ad Altenberg Dominik Fischnaller guida il gruppo azzurro

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladeldiprosegue in maniera spedita e dopo l’appuntamento di Sochi è la volta di gareggiare in Germania e nello specifico ad. Sulla pista tedesca la Nazionale italiana vorrà regalarsi dei grandi risultati, considerando che a Sochi (Russia)si è concesso un gradito ritorno al successo nella prova sprint, dopo il terzo posto nella ‘gara classica’. Prova quest’ultima nella quale la prima manche era stata a suo vantaggio, ma poi nella run conclusiva il lettone Kristers Aparjods ha impresso il primo sigillo in carriera a livello individuale, a precedere il tedesco Johannes Ludwig e appunto. Numerosa la compagine nostrana che sarà quindi in gara sul catino teutonico. Armin Zoeggeler ha convocato il citato ...

OA Sport

