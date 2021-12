Slittino | Coppa del Mondo Altenberg | quindici azzurri in Germania

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Saràinad ospitare la terza tappa delladeldisu pista artificiale. Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocatoper l’impegno: Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Patrick Rastner, Ivan Nagler, Kevin Fischnaller, Ludwig Rieder, Simon Kainzwaldner, Lukas Gufler, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Andrea Voetter, Sandra Robatscher, Nina Zoggeler, Verena Hofer e Marion Oberhofer. Si parte venerdì 10 dicembre alle ore 9.00 con la Nations Cup, utile per definire la lista definitiva degli atleti che parteciperanno alle gare dei giorni seguenti. Si proseguirà poi nella mattinata di sabato 11 dicembre con il doppio maschile e singolo femminile, previsti rispettivamente per le ore 9.30 e 12.40. Il singolo maschile e ...

Coninews : ANCORA DOMINIK! ??? A Sochi, dopo la terza piazza di ieri, Dominik #Fischnaller trionfa nella prova sprint di Coppa… - sportface2016 : #Slittino, i convocati azzurri ad Altenberg - neveitaliasport : RT @neveitalia: La Coppa del Mondo di slittino torna nel cuore dell'Europa: 15 azzurri per la tappa di Altenberg #sledding #8Dicembre https… - neveitalia : La Coppa del Mondo di slittino torna nel cuore dell'Europa: 15 azzurri per la tappa di Altenberg #sledding… - OA_Sport : #SLITTINO Dominik Fischnaller a OA Sport rivela le proprie sensazioni dopo il successo di Sochi, pensando a quello… -

11/12/21 "del mondo " SX maschile e femminile Val Thorens (Fra) " ore 11.30, diretta tv EurosportSU PISTA ARTIFICIALE Ven. 10/12/21 "del mondo " Nation Cup Altenberg (Ger) " ...L'azzurro Dominik Fischnaller ha vinto ieri la gara sprint maschile a Sochi, prova delladel mondo di, segnando anche il record della pista. Il 28enne di Bressanone , dopo il terzo posto nel singolo, ha trovato il primo successo stagionale per la squadra diretta da Armin ...Un primo e un terzo posto: è questo il bilancio per Dominik Fischnaller nella tappa della Coppa del Mondo di slittino di scena a Sochi (Russia). Sul catino, teatro delle Olimpiadi Internali del 2014, ...Lo slittino su pista artificiale si trasferisce ad Altenberg, in Germania, per la terza tappa della Coppa del mondo, con … Continua ...