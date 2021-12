“Situazione tragica…”: Serie A, Giudice gela il club (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’arresto di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha messo in luce anche il dissesto finanziario che vive la società blucerchiata. Situazione complicata e paradossale quella che sta vivendo la Sampdoria. Il suo presidente, Massimo Ferrero, si trova in carcere per bancarotta di alcune società da lui gestite. Nulla a che vedere con i blucerchiati, sebbene Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’arresto di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha messo in luce anche il dissesto finanziario che vive la società blucerchiata.complicata e paradossale quella che sta vivendo la Sampdoria. Il suo presidente, Massimo Ferrero, si trova in carcere per bancarotta di alcune società da lui gestite. Nulla a che vedere con i blucerchiati, sebbene Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

amnestyitalia : Arabia Saudita: il Gran premio di Formula 1 non distolga l’attenzione dalla tragica situazione dei diritti umani - Lii_dia_ : @mirti_davide Guarda, la situazione è tragica da circa l'11 Novembre, trai le tue conclusioni... - pier_p_99 : RT @BabbeoMatteo: Oggi la situazione è tragica ?? - 28Onlyth3Br4v3 : sto facendo la versione di latino che ha lasciato la prof come esercitazione e la situazione è tragica, non trovo n… - caroletta71 : @giuno55 Anch'io domani ho una visita ospedaliera domani mattina, ma la situazione non dovrebbe essere tragica.... -