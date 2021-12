Silvia Salemi | il lutto familiare le ha cambiato la vita | ecco oggi come sta

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021), ille cambiò lasta. La cantante e interprete siciliana svela in un libro la prima grande tragediadella suaDa semisconosciuta giovane cantante di talento, acquisì all’improvviso un’enorme popolarità, peraltro meritatissima. Era il 1997 e in quell’edizione del Festival di Sanremo l’allora diciannovennesi impose all’attenzione di critica e pubblico con un brano diventato celebre: ‘A casa di Luca’. Da allora la sua carriera prese una piega decisamente diversa: la, siciliana doc originaria di un paese in provincia di Siracusa, si è impostauna delle interpreti ...