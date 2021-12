Sciopero 10 dicembre, Movimento DSGA: “Aderiamo rivendicando le nostre istanze” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Movimento Nazionale Direttori SGA conferma l’adesione allo Sciopero della scuola del 10 dicembre a seguito del sostanziale riscontro ricevuto, da parte delle OO.SS. che lo hanno proclamato, delle ragioni contenute nella nostra piattaforma. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 dicembre 2021) IlNazionale Direttori SGA conferma l’adesione allodella scuola del 10a seguito del sostanziale riscontro ricevuto, da parte delle OO.SS. che lo hanno proclamato, delle ragioni contenute nella nostra piattaforma. L'articolo .

