Sci alpino, stagione finita per Kjetil Jansrud. Ma il norvegese non molla e posticipa il ritiro: “Tornerò in pista” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Purtroppo si sono rivelati fondati i timori sulla condizione del ginocchio sinistro di Kjetil Jansrud. Il velocista norvegese ha patito una brutta caduta in superG sulla Birds of Pray di Beaver Creek e gli esami strumentali hanno evidenziato un danno ai legamenti che lo costringerà a minimo sei mesi di stop. Una mezza tragedia per il 36enne di Stavanger, che aveva pianificato il ritiro dal professionismo al termine della stagione corrente. Doveva essere l’anno di addio alla Coppa del Mondo, condito dalla quinta partecipazione olimpica, ma la sfortuna ha giocato davvero un brutto scherzo al veterano del circus. I tifosi lo attendevano Kvitfjell a inizio marzo per congedarlo con entusiasmo e ammirazione dopo i tanti successi regalati alla Norvegia, invece il beniamino di casa guarderà la gara da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Purtroppo si sono rivelati fondati i timori sulla condizione del ginocchio sinistro di. Il velocistaha patito una brutta caduta in superG sulla Birds of Pray di Beaver Creek e gli esami strumentali hanno evidenziato un danno ai legamenti che lo costringerà a minimo sei mesi di stop. Una mezza tragedia per il 36enne di Stavanger, che aveva pianificato ildal professionismo al termine dellacorrente. Doveva essere l’anno di addio alla Coppa del Mondo, condito dalla quinta partecipazione olimpica, ma la sfortuna ha giocato davvero un brutto scherzo al veterano del circus. I tifosi lo attendevano Kvitfjell a inizio marzo per congedarlo con entusiasmo e ammirazione dopo i tanti successi regalati alla Norvegia, invece il beniamino di casa guarderà la gara da ...

