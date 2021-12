Sci alpino, niente Olimpiadi per Jansrud: “Mia stagione già finita” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) niente Olimpiadi di Pechino 2022 per Kjetil Jansrud. Lo sciatore norvegese dovrà infatti sottoporsi ad un’operazione chirurgica dopo la caduta dello scorso venerdì nel Super-G di Beaver Creek valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022. Lo riferisce la federsci norvegese in una nota, riportando le parole dello stesso velocista. “La mia stagione è già finita – fa sapere il 36enne olimpionico a Sochi 2014 -, ma sono altamente motivato a fare tutto ciò che deve essere portato a termine per poter tornare“. Il norvegese, che aveva annunciato il ritiro a fine stagione, sembra dunque determinato a tornare in pista per chiudere la carriera sugli sci. Jansrud, fa sapere la federazione, sarà operato “al termine della prossima settimana, e Kjetil dovrà rimanere fermo dai sei ai ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021)di Pechino 2022 per Kjetil. Lo sciatore norvegese dovrà infatti sottoporsi ad un’operazione chirurgica dopo la caduta dello scorso venerdì nel Super-G di Beaver Creek valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022. Lo riferisce la federsci norvegese in una nota, riportando le parole dello stesso velocista. “La miaè già– fa sapere il 36enne olimpionico a Sochi 2014 -, ma sono altamente motivato a fare tutto ciò che deve essere portato a termine per poter tornare“. Il norvegese, che aveva annunciato il ritiro a fine, sembra dunque determinato a tornare in pista per chiudere la carriera sugli sci., fa sapere la federazione, sarà operato “al termine della prossima settimana, e Kjetil dovrà rimanere fermo dai sei ai ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Nello sci alpino, gli unici due italiani a vincere tre gare in tre giorni consecutivi sono: ?? Alberto Tomba 2… - Eurosport_IT : Diciamolo insieme: TRIPLETE! ?????????? #Goggia | #EurosportSCI | #FISAlpine | #LakeLouise - RSIsport : ?????? Stagione finita per Kjetil Jansrud dopo la caduta nel super G di Beaver Creek. Il norvegese dovrà sottoporsi a… - anna_trentin : RT @Eurosport_IT: ?????? Nello sci alpino, gli unici due italiani a vincere tre gare in tre giorni consecutivi sono: ?? Alberto Tomba 20-21-2… - StaserasolounTG : RT @AccaddeOggi: 08/12/2002 - Oro nel SuperG ai mondiali di sci alpino di Lake Louise per l'italiana Karen Putzer #accaddeoggi https://t.c… -