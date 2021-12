Sbarra (Cisl): "Lo sciopero generale della Cgil-Uil è sbagliato e da incendiari" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo sciopero “generale” convocato dalla Cgil e dalla Uil? “Uno sciopero sbagliato e dannoso”. La posizione di Maurizio Landini? Da incendiari. “Radicalizza il conflitto, rischia di danneggiare i lavoratori e di incendiare le relazioni sociali. Trasforma i luoghi di lavoro in campi di battaglia. Non è di questo che abbiamo bisogno”. La Cisl cosa farà? “Organizzerà un’iniziativa sindacale per spiegare i risultati che abbiamo raggiunto. Sarà una mobilitazione responsabile”. E’ chiaro adesso perché sono diversi? Esiste un sindacato che la pensa orgogliosamente in maniera opposta di come la pensa la Cgil. Non parteciperà allo sciopero del 16 dicembre, non ha intenzione di rompere con il governo e con Mario Draghi. E’ la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo” convocato dallae dalla Uil? “Unoe dannoso”. La posizione di Maurizio Landini? Da. “Radicalizza il conflitto, rischia di danneggiare i lavoratori e di incendiare le relazioni sociali. Trasforma i luoghi di lavoro in campi di battaglia. Non è di questo che abbiamo bisogno”. Lacosa farà? “Organizzerà un’iniziativa sindacale per spiegare i risultati che abbiamo raggiunto. Sarà una mobilitazione responsabile”. E’ chiaro adesso perché sono diversi? Esiste un sindacato che la pensa orgogliosamente in maniera opposta di come la pensa la. Non parteciperà allodel 16 dicembre, non ha intenzione di rompere con il governo e con Mario Draghi. E’ la ...

