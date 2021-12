Savic si ‘vendica’ | Atletico | arriva la frecciata al Milan sui social

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’avanza a gli ottavi a scapito delsi toglie, via, un sassolino dalla scarpa nei confronti di Saelemaekers. La serata di Champions League di ieri ha dato verdetti non molto positivi per le italiane. L’Inter perde a Madrid contro il Real, ma fortunatamente è una sconfitta indolore vista la qualificazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.