Sarri | «Visti i calendari | questo diventerà un altro lavoro e non so se mi piacerà»

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Galatasaray, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. "È una partita importante, difficile e importante, perché andare agli ottavi di finale è già un traguardo importante, e poi ci consentirebbe di avere un paio di settimane per allenarci, visto che è da agosto che non lo facciamo. Per noi è complicata, troviamo una squadra che è prima nel girone, forte, imbattuta fuori casa". Sul calendario pienissimo. "Visti i calendari che stanno venendo fuori negli ultimi tempi, diventerà sempre più difficile e questo lavoro diventerà un altro lavoro. E non so se mi piacerà".

