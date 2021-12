Sanremo 2022 | l’elenco degli esclusi dalla kermesse

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dai Mara Sattei a Marco Masini, da Stash e Bobby Solo a Pago:dei Bigal Festival diè lungo Sono tanti i Big che non rientrano tra i 24 artisti in gara a, di cui 22 Big e due nuove proposte. I primi della lista, che hanno manifestato la loro delusione, sono i Jalisse: “La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di“. I Jalisse sono stati vincitori dellacanora 25 anni fa. Così avevano commentato la loroone al Festival della canzone italiana i due artisti sui social e poi lo hanno ribadito anche ieri su Radio Rai, come riporta Davide Maggio: “Se dovessimo andare a ritirare il premio della costanza, che al momento non esiste, a ...