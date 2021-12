Samuele Bersani | l' album della «rinascita» è pronto per il viaggio live in tutta Italia

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il CinemaTour, slittato causa pandemia, partirà da Bologna il prossimo aprile. Un'occasione imperdibile per ascoltare dal vivo l'ultimo disco del cantautore, nato dopo un lungo black-out scatenato dalla fine di un amore: «Ero spento. Non mangiavo più. Mi sono ricomposto come un mosaico»

gIANMARIA è tornato sul palco di X Factor 2021 (ieri su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand) con un duetto ad alto tasso emotivo con Samuele Bersani sulle note di "Spaccacuore".