Rummenigge svela | «Al Bayern Monaco avevamo pensato a Dybala e Chiesa»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rummenigge svela

Calcio News 24

Commenta per primo L'ex Ceo del Bayern Monaco Karl Heinzeha concesso diverse interviste in Spagna e Germania dove ha svelato quello che secondo lui sarà il futuro di Erling Braut Haaland , corteggiatissimo da tanti club come Juve, Liverpool e ...Commenta per primo L'ex Ceo del Bayern Monaco Karl Heinzeha concesso diverse interviste in Spagna e Germania dove ha svelato quello che secondo lui sarà il futuro di Erling Braut Haaland , corteggiatissimo da tanti club come Juve, Liverpool e ...L’ex dirigente del Bayern Monaco Rummenigge ha fatto delle rivelazioni su Dybala e Chiesa Kar–Heinz Rummenigge, ex dirigente del Bayern Monaco, è stato intervistato da Tuttosport dove ha parlato molto ...Il colpo di mercato che l'ha reso più orgoglioso? "Neuer in porta e Lewandowski come centravanti. E' stata la formula che ha portato il Bayern in cima all'Europa". Avrebbe potuto avere Mourinho al Bay ...