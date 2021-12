“Rosa da ottavo posto” | Roma | stavolta la bordata arriva dall’interno

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Carlo Verdone ha parlato dello stato attuale in cui si ritrova ladi José Mourinho: “È da”. C’è delusione nel tono di voce di Carlo Verdone quando, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del momento che sta vivendo la, specialmente in Serie A. I giallorossi sono scivolati al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Haavara3 : @ncorrasco Il traguardo a portata l'abbiamo già raggiunto, oltre l'ottavo è solo fortuna. Già lo scudetto è un obie… - passioneasr2 : @sircertaldismo Nessuno riuscirebbe con quella rosa di merda ad arrivare sopra all'ottavo posto - SilverFreak51 : RT @_vifive: Era ottavo, dopo essere partito diciassettesimo. Grazie a tutti ma vi ricordo che lo scopo dello sport è arrivare primi al tr… - vpervino : RT @_vifive: Era ottavo, dopo essere partito diciassettesimo. Grazie a tutti ma vi ricordo che lo scopo dello sport è arrivare primi al tr… - calabiss : RT @_vifive: Era ottavo, dopo essere partito diciassettesimo. Grazie a tutti ma vi ricordo che lo scopo dello sport è arrivare primi al tr… -

