Romina Power, quel lutto che ha sconvolto la sua vita: fa ancora male (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Romina Power ha spesso mostrato la sua grande sensibilità avendo vissuto tanti dolori nella sua vita, tra cui anche un lutto che l'ha scossa profondamente. Romina Power (Mediaset Play)Purtroppo la vita di Romina Power non le ha mai fatto sconti, riservandole spesso dolori davvero molto forti e perdite che ha dovuto affrontare. A cominciare dalla scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta molti anni fa e che ancora oggi è una ferita aperta, per poi continuare con una serie di lutti che hanno scosso profondamente la sua esistenza. Nonostante tutto però la Power non si è mai data per vinta, mostrando di avere un carattere davvero forte e combattivo, cercando sempre il bello che la ...

