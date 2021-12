Roma, tre titolari non convocati per la Conference League: il motivo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Domani alle 18.45 la Roma sfida il CSKA Sofia nell’ultimo turno del girone di Conference League. Per i giallorossi la necessità è quella di vincere e sperare in un passo falso del Bodo/Glimt, così da poter agguantare il primo posto nel girone e centrare direttamente gli ottavi di finale senza dover passare per i sedicesimi. Tra i convocati salta all’occhio l’assenza di tre big: si tratta di Rui Patricio, Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan. I tre sono stati esclusi per scelta tecnica da Josè Mourinho, che ha motivato così la sua decisione: “Non ci saranno Rui Patricio che ha giocato sempre, Smalling, che viene da un infortunio importante e che ha giocato le ultime tre partite di fila 90 minuti in una settimana, Mkhitaryan, che non è giovanissimo e gioca in un ruolo che esige tanto da lui e che ha giocato ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Domani alle 18.45 lasfida il CSKA Sofia nell’ultimo turno del girone di. Per i giallorossi la necessità è quella di vincere e sperare in un passo falso del Bodo/Glimt, così da poter agguantare il primo posto nel girone e centrare direttamente gli ottavi di finale senza dover passare per i sedicesimi. Tra isalta all’occhio l’assenza di tre big: si tratta di Rui Patricio, Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan. I tre sono stati esclusi per scelta tecnica da Josè Mourinho, che ha motivato così la sua decisione: “Non ci saranno Rui Patricio che ha giocato sempre, Smalling, che viene da un infortunio importante e che ha giocato le ultime tre partite di fila 90 minuti in una settimana, Mkhitaryan, che non è giovanissimo e gioca in un ruolo che esige tanto da lui e che ha giocato ...

Roma-Cska Sofia, Mourinho cambia: «Rui Patricio, Mkhitaryan e Smalling non viaggiano con noi. Andiamo con il miglior gruppo possibile per cercare di vincere la partita contro il Cska Sofia». José Mourinho ...

