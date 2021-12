Roma, polemiche natalizie in centro storico: i negozianti contro la Ztl estesa nei weekend, i residenti non vogliono la proroga per i dehors (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Natale è alle porte e anche Roma, dopo due anni, si prepara all’ondata di shopping delle festività senza restrizioni. Il sindaco Roberto Gualtieri ha varato un’ordinanza che impone l’uso della mascherina anche all’aperto nelle aree di maggiore assembramento, in modo da favorire il ritorno in sicurezza alla normalità. Normalità che si porta dietro – come ai tempi in cui la Capitale e il mondo non conoscevano il Covid – polemiche sulla gestione della zona a traffico limitato (Ztl). Non solo, però: quest’anno, con la possibile proroga delle deroghe concesse a tavolini e dehors, i malumori promettono di mettere tutti contro tutti. La Ztl – Lunedì 6 dicembre la giunta ha deliberato il piano straordinario per gli spostamenti nel centro storico. Accanto a un rafforzamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Natale è alle porte e anche, dopo due anni, si prepara all’ondata di shopping delle festività senza restrizioni. Il sindaco Roberto Gualtieri ha varato un’ordinanza che impone l’uso della mascherina anche all’aperto nelle aree di maggiore assembramento, in modo da favorire il ritorno in sicurezza alla normalità. Normalità che si porta dietro – come ai tempi in cui la Capitale e il mondo non conoscevano il Covid –sulla gestione della zona a traffico limitato (Ztl). Non solo, però: quest’anno, con la possibiledelle deroghe concesse a tavolini e, i malumori promettono di mettere tuttitutti. La Ztl – Lunedì 6 dicembre la giunta ha deliberato il piano straordinario per gli spostamenti nel. Accanto a un rafforzamento ...

