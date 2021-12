Roma, papa Francesco si è presentato all’alba per una preghiera solitaria sotto la colonna dell’Immacolata (video) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) papa Francesco si è presentato all’alba in piazza di Spagna, dove si è intrattenuto in preghiera davanti alla statua dell’Immacolata. Il Santo Padre ha poi lasciato un cesto di fiori sotto alla colonna prima di lasciare la piazza (video di Vatican News). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021)si èin piazza di Spagna, dove si è intrattenuto indavanti alla statua. Il Santo Padre ha poi lasciato un cesto di fioriallaprima di lasciare la piazza (di Vatican News). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

