Roma | le riporta il cane ma ha una crisi di gelosia e la minaccia con un coltello

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Doppio episodio di violenza sulle donne: entrambi i fatti sono avvenuti la notte appena trascorsa, a, dove i Carabinieri hanno fermato due uomini che “per” hanno aggredito rispettivamente la fidanzata e l’ex compagna. Gli autori delle azioni sono un cittadino algerino 26enne e un 51enneno. Primo caso: 26enne algerino picchia la fidanzata Il primo caso è avvenuto nei pressi di un bar in zona Portuense. Il 26enne algerino ha iniziato a colpire la sua fidanzata con schiaffi e pugni. La ragazza, una moldava 28enne, non voleva mostrargli il suo smartphone. l’uomo l’avrebbe colpita pere si è impossessato del telefono cellulare della donna. I militari giunti sul posto hanno allertato il personale sanitario che ha provveduto ad accompagnare la 28enne presso l’ospedale Santo Spirito. Poco più tardi, i ...

