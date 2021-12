Roma | le possibili sfidanti nello spareggio di Conference League

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)- Lavola in Bulgaria per vincere contro il Cska Sofia e sperare di strappare un primo posto molto importante ma che non dipenderà soltanto dal risultato in Bulgaria. Il primo posto infatti ...

- Lavola in Bulgaria per vincere contro il Cska Sofia e sperare di strappare un primo posto molto importante ma che non dipenderà soltanto dal risultato in Bulgaria. Il primo posto infatti garantisce ...Si prevede un rischio idrogeologico che potrebbe manifestarsi conallagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai sistemi di smaltimento delle acque piovane. Sono ...Ma quali sono le squadre che potrebbe affrontare la Roma nello spareggio? Molti gironi di Europa League sono ancora in bilico e le terze saranno decise giovedì, in concomitanza c ...«Rui Patricio, Mkhitaryan e Smalling non viaggiano con noi. Andiamo con il miglior gruppo possibile per cercare di vincere la partita contro il Cska Sofia». José Mourinho ...