Roma, da oggi il nuovo piano mobilità per le feste: ecco tutte le novità (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma. Il neo Sindaco della Capitale Roberto Gualtieri ha stilato un nuovo piano mobilità per le feste Natalizie che, proprio oggi, giorno dell’Immacolata, iniziano a far sentire la loro presenza. oggi, nonostante il meteo poco incoraggiante, è una di quelle giornate in cui si inizia ad avvertire chiaramente il clima prefestivo. In molti sono quelli che decideranno di muoversi al Centro e nei luoghi più suggestivi della città di Roma. Leggi anche: Roma, ZTL chiusa nei festivi da domani: ira e proteste dei commercianti del centro Questo è il momento in cui tante persone si muovono per le vie dello shopping. Con automobili e mezzi di ogni sorta che affollano i bordi delle strade, causa carenza di parcheggi. Proprio per queste ragioni, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021). Il neo Sindaco della Capitale Roberto Gualtieri ha stilato unper leNatalizie che, proprio, giorno dell’Immacolata, iniziano a far sentire la loro presenza., nonostante il meteo poco incoraggiante, è una di quelle giornate in cui si inizia ad avvertire chiaramente il clima prefestivo. In molti sono quelli che decideranno di muoversi al Centro e nei luoghi più suggestivi della città di. Leggi anche:, ZTL chiusa nei festivi da domani: ira e proteste dei commercianti del centro Questo è il momento in cui tante persone si muovono per le vie dello shopping. Con automobili e mezzi di ogni sorta che affollano i bordi delle strade, causa carenza di parcheggi. Proprio per queste ragioni, la ...

Advertising

emergenzavvf : Dal 1949 a #oggi, una cerimonia sempre ricca di emozioni. #8dicembre, 7:03 del mattino: dal braccio del pompiere pi… - gualtierieurope : Un onore per me prendere parte oggi alla cerimonia per il conferimento della medaglia e del diploma #PremioNobel pe… - Roma : ?? #PiazzaVenezia, oggi alle 18 cerimonia di accensione dell'albero di #Natale e delle luminarie in via del Corso: d… - pilar_buera : RT @FAO4Members: Sei a Roma oggi? L’albero di Natale e i suoi doni #SDG sono pronti! Vai ad ammirare l’illuminazione dell’albero di #Natal… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, da oggi il nuovo piano mobilità per le feste: ecco tutte le novità -