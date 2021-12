Roma, Cristante: «CSKA alla nostra portata. Vinciamo per rialzarci subito» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato alla vigilia del match di Conference contro il CSKA Sofia Ai microfoni di Sky Sport, Bryan Cristante ha parlato alla vigilia di CSKA Sofia- Roma. CONFERENCE E PROSSIMA CHAMPIONS – «Sappiamo che sono obiettivi alla nostra portata anche se le cose al momento non sono semplici. Il campionato però è ancora molto lungo, abbiamo perso due gare di fila e domani è l’occasione giusta per rialzarci anche in vista di lunedì». TIFOSI – «Sono stati fantastici fin dall’inizio del campionato. Dobbiamo ringraziarli e dare sempre il massimo in campo per ripagarli». CSKA – «Sono tutte partite difficili, in Europa sono ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bryan, centrocampista della, ha parlatovigilia del match di Conference contro ilSofia Ai microfoni di Sky Sport, Bryanha parlatovigilia diSofia-. CONFERENCE E PROSSIMA CHAMPIONS – «Sappiamo che sono obiettivianche se le cose al momento non sono semplici. Il campionato però è ancora molto lungo, abbiamo perso due gare di fila e domani è l’occasione giusta peranche in vista di lunedì». TIFOSI – «Sono stati fantastici fin dall’inizio del campionato. Dobbiamo ringraziarli e dare sempre il massimo in campo per ripagarli».– «Sono tutte partite difficili, in Europa sono ...

