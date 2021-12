Roma, Carceri: il pensiero di F. Turati è attuale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un appuntamento da non perdere, per quanti credono nella forza ideale e culturale della politica, è quello in agenda il 14 dicembre 2021, alle ore 17, a Roma, presso la Sala convegni di Palazzo Santa Chiara (piazza Santa Chiara,14). Filippo Turati, statista socialista che, senza ombra di dubbio, è da considerarsi un Padre Nobile del pensiero politico, il 18 marzo 1904 alla Camera dei Deputati pronunciò un discorso che, a ben vedere, è oggi attuale in materia di giustizia (stato delle Carceri italiane). “I cimiteri dei vivi “, riproposto per le edizioni il Papavero nella collana “Orme della libertà“, fondata e diretta da Pier Ernesto Irmici sarà oggetto di un approfondimento a tutto campo al quale parteciperanno illustrissimi ed importanti orari. Ben vengano simili iniziative: la politica torni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un appuntamento da non perdere, per quanti credono nella forza ideale e culturale della politica, è quello in agenda il 14 dicembre 2021, alle ore 17, a, presso la Sala convegni di Palazzo Santa Chiara (piazza Santa Chiara,14). Filippo, statista socialista che, senza ombra di dubbio, è da considerarsi un Padre Nobile delpolitico, il 18 marzo 1904 alla Camera dei Deputati pronunciò un discorso che, a ben vedere, è oggiin materia di giustizia (stato delleitaliane). “I cimiteri dei vivi “, riproposto per le edizioni il Papavero nella collana “Orme della libertà“, fondata e diretta da Pier Ernesto Irmici sarà oggetto di un approfondimento a tutto campo al quale parteciperanno illustrissimi ed importanti orari. Ben vengano simili iniziative: la politica torni ...

