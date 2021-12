Roma | accese le luci dell’albero di Natale a Piazza Venezia FOTO

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)ledi Natale di. “Spelacchio” si è trasformato e ha mostrato il suo aspetto più bello, sotto gli occhi di migliaia di cittadini arrivati proprio per vedere il momento magico dell’accensione delle luminarie. Questo sarà un Natale all’insegna della sostenibilità e della responsabilità grazie alla collaborazione fraCapitale, Fao, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Acea. Il tradizionale albero die le installazioni negli altri 14 municipi chiedono ai cittadini di unirsi agli sforzi globali per costruire un mondo più sostenibile. Un Natale illuminato ma ecosostenibile La campagna, presentata questo pomeriggio nella Sala della Protomoteca in ...

anche le luminarie di via del Corso, tra le vie commerciali più importanti di( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI ...anche le luminarie di via del Corso, tra le vie commerciali più importanti di. La presidente di Acea Michaela Castelli ha spiegato che 'quest'anno, con il progetto 'by light 2021' l'...«È inaccettabile quanto documentato ieri sera dal servizio delle Iene 'Taxi: concorrenza o troppi furbetti'». E' il commento dell'assessore ai ...Un "Natale all’insegna della sostenibilità e della responsabilità". È stato acceso a piazza Venezia il tradizionale albero di Natale con la collaborazione di Roma Capitale, Fao, Ministero degli Affari ...