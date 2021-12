Rodgers suona la carica | “Andiamo a Napoli per un motivo”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Emergenza COVID in casa Leicester in vista della gara decisiva contro ilper il passaggio del turno in Europa League. “Siamo in difficoltà ma abbiamo fiducia”. Brendansvela in conferenza stampa, a, i problemi di covid del suo Leicester: “In sette sono rimasti a casa, ma abbiamo fatto test prima della partenza e all’arrivo, per garantire la maggiore sicurezza possibile”. Youri Tielemans, recuperato in extremis per la sfida contro ilL’allenatore degli inglesi ha poi parlato del: Sarà complicato contro il, ha storia ed esperienza, un grande allenatore che ho incrociato quando allenava lo Zenit. Affrontiamo una squadra forte, ma nonostante le nostre difficoltà dell’ultimo periodo siamo consapevoli delle nostre qualità e vogliamo fare il ...

Ecco i nomi dei sette che non sono partiti per Napoli: Lookman, Amartey, Iheanacho, Vestergaard, Perez, Benkovic, e Daley-Campbell Non ha specificato il motivo dietro queste indisponibilità, ma c'è il ...Rifinitura a Fuorigrotta per la squadra inglese che domani sera affronterà gli uomini di Spalletti nell'ultima partita del girone di Europa League.