Rodgers: ”Napoli-Leicester? Importante è non perdere!” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Brendan Rodgers, allenatore del Leicester City, in conferenza stampa ed alla vigilia del match di Europa League che giocherà domani al Maradona contro il Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: SU Napoli – LEISCESTER “Abbiamo problemi con alcuni giocatori, ma Tielemans si è allenato, è qui ed è disponibile. In sette della nostra squadra non sono venuti qui con noi”. QUALI CALCIATORI NON SONO QUI A Napoli? “Lo vedrete dopo all’allenamento”. CONSAPEVOLI DI QUESTA SITUAZIONE O SI E’ VERFICATA ALL’IMPROVVISO? “All’improvviso. Ci sono più casi, viaggiamo all’estero e dobbiamo rispettare le regole. Domani si vedrà chi è che non è venuto con noi. –afferma Rodgers come riporaton da TuttoNapoli.Net – Al momento penso solo al Napoli. Alla partita ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Brendan, allenatore delCity, in conferenza stampa ed alla vigilia del match di Europa League che giocherà domani al Maradona contro il, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: SU– LEISCESTER “Abbiamo problemi con alcuni giocatori, ma Tielemans si è allenato, è qui ed è disponibile. In sette della nostra squadra non sono venuti qui con noi”. QUALI CALCIATORI NON SONO QUI A? “Lo vedrete dopo all’allenamento”. CONSAPEVOLI DI QUESTA SITUAZIONE O SI E’ VERFICATA ALL’IMPROVVISO? “All’improvviso. Ci sono più casi, viaggiamo all’estero e dobbiamo rispettare le regole. Domani si vedrà chi è che non è venuto con noi. –affermacome riporaton da Tutto.Net – Al momento penso solo al. Alla partita ...

