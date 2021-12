RoboCop | un fan costruisce un' incredibile tuta estremamente simile a quella del film VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un fan diha costruito un costume ispirato al protagonista della pellicola al fine di celebrare il classicod'azione del 1987 diretto da Paul Verhoeven. Un fan del classico di fantascienza del 1987,, ha creato unaindossata dal protagonista della pellicola che narra la storia dell'ufficiale di polizia Alex Murphy, il quale viene assassinato dai criminali in una versione cyperpunk di Detroit. Il poliziotto quindi riportato in vita comeda una mega-corporazione, e si impegna in una brutale campagna contro la malavita della città mentre è alle prese con ciò che rimane della sua umanità. Nonostante sia un thriller d'azione, ilesplora temi più ampi come l'identità, ...