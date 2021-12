Rita Dalla Chiesa | frasi shock e di nuovo nel mirino della critica | “È un peccato…”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021), in una dichiarazione pungente che ha sollevato un gran polverone: la sua difesa è legittima solo per lei? La bravissimagode di molta stima… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

nocchi_rita : RT @tizianasullalun: #gfvip ??Perché #Davide osserva, attende... e poi esterna il proprio pensiero con schiettezza. In un mondo di maschere,… - nocchi_rita : RT @Chilloutbro12: PRATICAMENTE TUTTO IL TWITTER QUANDO ALEX BELLI USCIRÀ DALLA CASA: #gfvip - MilaSpicola : RT @cristinamacca: Maria Rita Gismondo a @fuoridalcorotv 'Sono stata chiamata dalla commissione disciplinare e mi hanno chiesto se avevo ag… - linoboso : @REN1pz Vedi la, Rita Dalla Chiesa - cristinamacca : Maria Rita Gismondo a @fuoridalcorotv 'Sono stata chiamata dalla commissione disciplinare e mi hanno chiesto se ave… -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Dalla

Da Bologna arriva il messaggio della professoressaMonticelli, del master. "Lo aspetto, ... Ma alla stazione di polizia dove Patrick dovrebbe essere portatoprigione di Mansoura sono chiari. "...L'idea è diAmicone che aiutatasua amica Lucietta Palomba , hanno allestito un albero di Natale speciale.voleva far conoscere ai bambini le tradizioni di Poggio Sannita, paese in provincia di ...Rita Dalla Chiesa emozione e dolore per il ricorda della cognata: "Manchi troppo a tutti" Rita Dalla Chiesa ha utilizzato i suoi profili social per ...SAN CATALDO – “Racconti di casa nostra”, “La seconda era spaziale” e “Non aspettare il prossimo Natale” sono i tre volumi che saranno al centro del pomeriggio letterario in programma il prossimo 17 di ...