Rispetto delle donne. Dopo le leggi creiamo le sensibilità. I casi di violenza sono senza freno. Allora ripartiamo dalle basi culturali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mi tremano le vene ai polsi, confesso. Non è un modo figurato di descrivere la rabbia. No, no. È ciò che mi sta accadendo realmente ora, mentre scrivo queste righe dedicate a noi donne vittime di un sistema che si nutre di retorica contro la violenza, ma che è totalmente inefficace nel difendere i nostri diritti. Quali diritti? Ad esempio, quello di poter prendere un treno senza correre il rischio di ritrovarci in ospedale a fare il computo delle lesioni “visibili” (quelle invisibili, non si contano neppure e si fanno sentire per tutta una vita) combinato all’analisi delle tracce organiche presenti sul nostro corpo, quel corpo che uno o più balordi hanno violato. Eppure, state certi, che per ogni donna abusata ci sarà qualcuno pronto a dire: “sì, ma hai visto com’era vestita?”, “a quell’ora avrebbe ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mi tremano le vene ai polsi, confesso. Non è un modo figurato di descrivere la rabbia. No, no. È ciò che mi sta accadendo realmente ora, mentre scrivo queste righe dedicate a noivittime di un sistema che si nutre di retorica contro la, ma che è totalmente inefficace nel difendere i nostri diritti. Quali diritti? Ad esempio, quello di poter prendere un trenocorrere il rischio di ritrovarci in ospedale a fare il computolesioni “visibili” (quelle invisibili, non si contano neppure e si fanno sentire per tutta una vita) combinato all’analisitracce organiche presenti sul nostro corpo, quel corpo che uno o più balordi hanno violato. Eppure, state certi, che per ogni donna abusata ci sarà qualcuno pronto a dire: “sì, ma hai visto com’era vestita?”, “a quell’ora avrebbe ...

Ruffino_Lorenzo : Casi tra lunedì e martedì - questa settimana: 25.259 - scorsa settimana: 20.739 - due settimane fa: 16.451 - tre s… - Ettore_Rosato : #Merkel, annunciando lockdown per novax, loda l'Italia per miglior gestione emergenza Covid. La competenza e seriet… - RegLombardia : #pianovaccinazioni Il confronto tra oggi e il 2/12/20 evidenzia come il rispetto delle indicazioni per la prevenzio… - Paola_Glmnn : RT @Museo_Eboli: #news ?? #8dicembre apertura speciale del @Museo_Eboli ?? H. 8:30/14:00 (ultimo ingresso h. 13:30). Venite a trovarci, si… - MDX_0x0 : RT @SabriQu: @localteamtv Scala,controlli GreenGoldPass! “Ma la vastità del caxxo ce ne frega”si vede bene nell’assembramento dei loggioni,… -