Rinnovo Insigne | l’azzurro ha fatto una richiesta precisa | le cifre

In casa Napoli si fa il punto sul Rinnovo di Lorenzo Insigne. Il giocatore italiano ha il contratto in scadenza con il club azzurro il 30 giugno 2022 e da febbraio potrebbe sottoscrivere un pre-contratto con qualsiasi altra squadra. Insigne può ancora rinnovare con il Napoli? Insigne rinnoverà? Questa è la domanda che tutti ci stiamo ponendo. Una buona nuova per i tifosi del Napoli è che Lorenzo Insigne ora ha abbassato le sue pretese. Secondo il Mattino, al trequartista basterebbe il medesimo ingaggio che percepisce ora senza nessun ritocco dello stipendio a salire.

