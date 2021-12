Rimosso il presepe con il ponte Morandi | i familiari delle vittime avevano protestato

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Via ildel crollo deldi Genova - la stalla dove nasce Gesù Bambino è sotto uno dei piloni che rimase in piedi quel tragico 14 agosto 2018 - da una mostra natalizia allestita a ...

... come ilambientato in un reparto Covid che riporta all'emergenza sanitaria ancora in atto, dolorosissima, e quello della Porta di Lampedusa che tratta della tragedia dei migranti. Ma in ...L'abete delle Dolomiti sarà esposto fino a domenica 9 gennaio 2022 , accanto alartistico ... Al termine dell'esposizione, l'albero verràper essere recuperato e trasformato in piccoli ...Rimosso dalla mostra fiorentina il presepe con il ponte Morandi al centro di furiose polemiche. Siamo dispiaciuti di apprendere il disappunto da parte del Comitato vittime del crollo del Ponte Morandi ...Il ponte Morandi rimosso dal presepe dopo le proteste dei familiari delle vittime di Alessandro di Maria. Il simbolo della tragedia di Genova non è più esposto nella mostra di Natale del Rivoli Boutiq ...