Riconoscete questo bambino? Oggi è uno dei cantautori più riconosciuti d’Italia | ecco di chi si tratta

Leggi su chesuccede

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ildallo sguardo serioso che vediamo in foto si è trasformato in un artista di primo livello, conquistando così la stima del pubblico Una delle prime differenze che saltano subito all’occhio tra lo scatto in questione ed il suo volto al giorno d’sono senz’altro i capelli. All’epoca infatti, lo vediamo in questa fotografia L'articolo proviene da CheSuccede.it.