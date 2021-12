Remi: su Rai1 arriva l’adattamento del celebre romanzo dal titolo Senza famiglia. Trama e trailer (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mercoledì 8 dicembre 2021 arriva su Rai1 in prima serata il film che racconta la storia del piccolo Remi, un piccolo bambino di dieci anni che si troverà a girovagare per la Francia in cerca delle proprie origini accompagnato dal fedele cane Capi e dall’inseparabile scimmietta Joli-Coeur. La pellicola Remi va in onda sul primo canale del telecomando a partire dalle ore 21:30 subito dopo la conclusione dei Soliti Ignoti – Il ritorno. Scopri la Trama, il cast e le curiosità del film per tutta la famiglia. Remi: il cast e le curiosità sulla pellicola Remi (Rémi sans famille) è un film del 2018 diretto dal regista Antoine Blossier che risulta essere l’adattamento cinematografico del famoso romanzo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mercoledì 8 dicembre 2021suin prima serata il film che racconta la storia del piccolo, un piccolo bambino di dieci anni che si troverà a girovagare per la Francia in cerca delle proprie origini accompagnato dal fedele cane Capi e dall’inseparabile scimmietta Joli-Coeur. La pellicolava in onda sul primo canale del telecomando a partire dalle ore 21:30 subito dopo la conclusione dei Soliti Ignoti – Il ritorno. Scopri la, il cast e le curiosità del film per tutta la: il cast e le curiosità sulla pellicola(Rémi sans famille) è un film del 2018 diretto dal regista Antoine Blossier che risulta esserecinematografico del famoso...

Advertising

massimi02112109 : Questa sera #remi su RAI1 da non perdere, ricordi d'infanzia - cinemaniaco_fb : ?????????????? Remi: stasera in TV su Rai1 il film tratto dal classico letterario di Hector Malot - tvseriefilm : Cosa guarderete questa sera in #tv? #marefuori #marefuori2 #rai2 #XFactor #XF2021 #mika #emma #xfactoritalia… - dumurin : RT @redazionetvsoap: #staseraintv un #film per tutti! #anticipazioni #remi #rai1 #8dicembre - dumurin : RT @bubinoblog: REMI: SU RAI1 LA FAVOLA SENZA TEMPO DI UN ORFANO ALLA RICERCA DELLE SUE ORIGINI -