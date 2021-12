Ragazza posseduta | a Vicenza l' esorcismo dura 9 ore

Advertising

Corriere : «Questa ragazza è posseduta dal demonio»: esorcismo di 9 ore su una 28enne al santuario - Vento_lin : RT @Corriere: «Questa ragazza è posseduta dal demonio»: esorcismo di 9 ore su una 28enne al santuario - Claussi94 : RT @Corriere: «Questa ragazza è posseduta dal demonio»: esorcismo di 9 ore su una 28enne al santuario - Elvis47689714 : RT @Corriere: «Questa ragazza è posseduta dal demonio»: esorcismo di 9 ore su una 28enne al santuario - Luca_Lazz : RT @Corriere: «Questa ragazza è posseduta dal demonio»: esorcismo di 9 ore su una 28enne al santuario -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza posseduta

Secondo quanto raccontato dai presenti la donna sarebbe stata "dal demonio". I fatti sono ... Come se non bastasse, laha iniziato a prendere a schiaffi la madre. Per tentare di ...Completamente fuori controllo, lastata vista correre come una saetta, per la sala delle ... Per i quali non c'era dubbio che la 28enne fossedal demonio , tanto da chiamare il padre ...Presunto episodio di possessione demoniaca all'interno di una chiesa in provincia di Vicenza: ecco cosa è accaduto alla 28enne ...Vicenza, aggredisce frate e assalta santuario: esorcismo di 9 ore per liberare una 28enne che "era posseduta dal demonio".