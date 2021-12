Prima Alla Scala: in scena un Macbeth onirico e contemporaneo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Life&People.it In occasione della Prima della Scala 2021, trionfa il Macbeth di Giuseppe Verdi. Un quarto d’ora di applausi in standing ovation segue lo spettacolo, sotto la direzione di Riccardo Chially, l’innovativa regia di Davide Livemore e l’incredibile cast di attori. A Milano va in scena, così, il 7 dicembre, la Prima dell’opera che segna l’inaugurazione della stagione del Teatro Alla Scala. Il regista supera le sperimentazioni che aveva già effettuato con Attila e Tosca per far approdare l’opera lirica in una dimensione particolarmente moderna, dAlla profonda impronta cinematografica. Una versione originale che non coglie il clamore unanime del pubblico. L’autore, tuttavia, ne rivendica orgogliosamente l’idea creativa, convinto che il ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Life&People.it In occasione delladella2021, trionfa ildi Giuseppe Verdi. Un quarto d’ora di applausi in standing ovation segue lo spettacolo, sotto la direzione di Riccardo Chially, l’innovativa regia di Davide Livemore e l’incredibile cast di attori. A Milano va in, così, il 7 dicembre, ladell’opera che segna l’inaugurazione della stagione del Teatro. Il regista supera le sperimentazioni che aveva già effettuato con Attila e Tosca per far approdare l’opera lirica in una dimensione particolarmente moderna, dprofonda impronta cinematografica. Una versione originale che non coglie il clamore unanime del pubblico. L’autore, tuttavia, ne rivendica orgogliosamente l’idea creativa, convinto che il ...

