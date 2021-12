Presidenza della Republica: tutti i colpi di scena (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In passato ogni elezione è stata un terno al lotto, ma questa rischia di esserlo anche di più. Perché se Mario Draghi non viene eletto al primo colpo, può succedere l’imponderabile. Nella storia repubblicana sono pochi i capi dello Stato eletti con un solo scrutinio. Se si esclude Enrico De Nicola, che divenne presidente della Repubblica quando la Repubblica ancora non c’era, restano solo due nomi, ossia quelli di Francesco Cossiga e di Carlo Azeglio Ciampi, entrambi votati da una larga maggioranza. Per tutti gli altri l’elezione fu complicata da trattative e tradimenti, con le correnti e i franchi tiratori a farla da padrone. La più complessa delle scelte fu quella che portò al Quirinale Giovanni Leone, nel 1971. Ci vollero ben 23 scrutini per consentirgli di salire al Colle, ma prima di lui il suo partito, la Dc, sfogliò una margherita con diversi ... Leggi su panorama (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In passato ogni elezione è stata un terno al lotto, ma questa rischia di esserlo anche di più. Perché se Mario Draghi non viene eletto al primo colpo, può succedere l’imponderabile. Nella storia repubblicana sono pochi i capi dello Stato eletti con un solo scrutinio. Se si esclude Enrico De Nicola, che divenne presidenteRepubblica quando la Repubblica ancora non c’era, restano solo due nomi, ossia quelli di Francesco Cossiga e di Carlo Azeglio Ciampi, entrambi votati da una larga maggioranza. Pergli altri l’elezione fu complicata da trattative e tradimenti, con le correnti e i franchi tiratori a farla da padrone. La più complessa delle scelte fu quella che portò al Quirinale Giovanni Leone, nel 1971. Ci vollero ben 23 scrutini per consentirgli di salire al Colle, ma prima di lui il suo partito, la Dc, sfogliò una margherita con diversi ...

