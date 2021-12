Premio Atreju al Comitato familiari vittime Covid. “Negli occhi di Consuelo il dolore di tanti italiani” (Di giovedì 9 dicembre 2021) La terza giornata di Atreju si è conclusa con una cerimonia tanto breve quanto toccante: un riconoscimento al Comitato familiari vittime del Covid. Carolina Varchi in rappresentanza di Fratelli d’Italia e Antonio Giordano per la Fondazione Alleanza nazionale hanno consegnato il Premio Atreju 2021 a Consuelo Locati, presidente del Comitato familiari vittime del Covid. LEGGI ANCHE Fondazione An: anche noi contro il coronavirus. Parla il presidente Valentino Covid, bomba del Procuratore di Bergamo su Speranza: «Non ha detto la verità». FdI: «Vada via» «Il dramma per chi ha perso un familiare – ha detto la Varchi consegnando il Premio ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) La terza giornata disi è conclusa con una cerimonia tanto breve quanto toccante: un riconoscimento aldel. Carolina Varchi in rappresentanza di Fratelli d’Italia e Antonio Giordano per la Fondazione Alleanza nazionale hanno consegnato il2021 aLocati, presidente deldel. LEGGI ANCHE Fondazione An: anche noi contro il coronavirus. Parla il presidente Valentino, bomba del Procuratore di Bergamo su Speranza: «Non ha detto la verità». FdI: «Vada via» «Il dramma per chi ha perso un familiare – ha detto la Varchi consegnando il...

