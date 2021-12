Precipita elicottero con a bordo il leader delle forze armate | il bilancio è di almeno quattro morti

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’incidente è avvenuto in India nello Stato di Tamil Nadu. Nello schianto ha perso la vita il generale Bipin Rawat, capoindiane. Un grave incidente è avvenuto in India, nel sud del Paese, e precisamente nello Stato di Tamil Nadu. Infatti, èto uncon aanche ilL'articolo NewNotizie.it.

in India: nello schianto ha perso la vita il leader delle forze armate Bipin Rawat Oltre al capo delle forze armate, sull'erano presenti anche altre 13 persone, tra ...Media: 'Almeno quattro morti e tre feriti' Sull'oltre a Bipin Rawat viaggiavano altre 13 persone, tra cui la moglie e i collaboratori più stretti del generale. I media indiani parlano di ...L'incidente è avvenuto in India. Nello schianto ha perso la vita il generale Bipin Rawat, capo delle forze armate indiane.Secondo i media del Paese, nell'incidente sarebbero morte complessivamente 4 persone, ma ancora non è stata resa nota l'identità delle vittime ...