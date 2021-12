Portogallo, studente italiano morto in esplosione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Uno studente agrigentino di 27 anni, Dario Di Nolfo, è morto a Lisbona a causa delle gravi ferite riportate nell’esplosione avvenuta per una fuga di gas. Nell’esplosione sono rimaste ferite altre cinque persone. Il giovane si trovava in Portogallo per l’Erasmus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Unoagrigentino di 27 anni, Dario Di Nolfo, èa Lisbona a causa delle gravi ferite riportate nell’avvenuta per una fuga di gas. Nell’sono rimaste ferite altre cinque persone. Il giovane si trovava inper l’Erasmus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

LaStampa : Portogallo, studente italiano in Erasmus muore in un’esplosione - R0967S : RT @LaStampa: Portogallo, studente italiano in Erasmus muore in un’esplosione - IzzoEdo : RT @LaStampa: Portogallo, studente italiano in Erasmus muore in un’esplosione - Smargiasso1975_ : RT @Adnkronos: #Portogallo, studente italiano morto in esplosione. - comunicalonews : Sgomento ad Agrigento per la morte a Lisbona dello studente 27enne Dario Di Nolfo. Il giovane, presente in Portogal… -