Pordenone Cosenza: probabili formazioni e tv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pordenone Cosenza è una partita della 17° giornata di Serie B che si svolgerà allo Stadio Tenghil alle ore 14 il prossimo sabato 11 dicembre. Parliamo di una sfida fondamentale ai fini della parte bassa della classifica, in quanto sia i friulani che i calabresi occupano i posti più bollenti. Il Pordenone è ultimo mentre il Cosenza è leggermente messo meglia vista la sedicesima posizione. Quella fra Pordenone e Cosenza sarà la quarta sfida tra el due compagini. Nella scorsa stagione a Lignano Sabbiadoro i friulani riuscirono a vincere per 2-0. Come scenderanno in campo le squadre? Dopo l’ennesimo ko stagionale i ramarri intendono risalire la china e per farlo dovranno per forza battere una loro rivale. Tedini vuole recuperare lo spirito della sfida contro l’Alessandria, finita ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è una partita della 17° giornata di Serie B che si svolgerà allo Stadio Tenghil alle ore 14 il prossimo sabato 11 dicembre. Parliamo di una sfida fondamentale ai fini della parte bassa della classifica, in quanto sia i friulani che i calabresi occupano i posti più bollenti. Ilè ultimo mentre ilè leggermente messo meglia vista la sedicesima posizione. Quella frasarà la quarta sfida tra el due compagini. Nella scorsa stagione a Lignano Sabbiadoro i friulani riuscirono a vincere per 2-0. Come scenderanno in campo le squadre? Dopo l’ennesimo ko stagionale i ramarri intendono risalire la china e per farlo dovranno per forza battere una loro rivale. Tedini vuole recuperare lo spirito della sfida contro l’Alessandria, finita ...

Advertising

sowmyasofia : Pordenone Cosenza: probabili formazioni e tv - messveneto : Stefani chiama i tifosi: «Il Pordenone ci crede, ma ha bisogno di voi per battere il Cosenza»: Il capitano carica l… - Winflix1 : Pronostic Pordenone - Nuova Cosenza | 11/12/2021 Serie B - Pes65 : RT @Actua_PCFUTBOL: Serie B: 2020-21 SPAL Brescia AC Monza US Lecce Empoli FC Frosinone US Salernitana Pescara Ascoli Venezia FC AC Pisa Re… - Actua_PCFUTBOL : Serie B: 2020-21 SPAL Brescia AC Monza US Lecce Empoli FC Frosinone US Salernitana Pescara Ascoli Venezia FC AC Pis… -