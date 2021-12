Ponte Genova, parenti delle vittime "allibiti" per presepe Firenze (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E' polemica sull'allestimento di un presepe che ricorda il crollo del viadotto di Genova esposto in un albergo di Firenze. “Un presepe, che vuole essere ‘alternativo, con tutto il rispetto per il lavoro da cui è scaturito, risulta stonato e siamo allibiti che non si potesse immaginare prima”. Queste le parole di Egle Possetti, portavoce del Comitato vittime del Ponte Morandi che riunisce gran parte dei parenti delle vittime che persero lavita il 14 agosto 2018. Gli organizzatori della mostra intanto si dicono pronti a rimuoverlo. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E' polemica sull'allestimento di unche ricorda il crollo del viadotto diesposto in un albergo di. “Un, che vuole essere ‘alternativo, con tutto il rispetto per il lavoro da cui è scaturito, risulta stonato e siamoche non si potesse immaginare prima”. Queste le parole di Egle Possetti, portavoce del ComitatodelMorandi che riunisce gran parte deiche persero lavita il 14 agosto 2018. Gli organizzatori della mostra intanto si dicono pronti a rimuoverlo.

