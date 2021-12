Plusvalenze Juve, Arribane: “Pretendiamo rispetto” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Maurizio Arrivabene parla del caso Plusvalenze che ha coinvolto la Juventus, il manager bianconero: “Pretendiamo rispetto“. Al momento la Juventus vede i vertici della società indagati, a cui si aggiunge anche l’ex direttore sportivo Fabio Paratici, ora al Tottenham. L’indagine della procura di Torino si sta focalizzando principalmente su 42 operazioni di mercato, che pare abbiano prodotto Plusvalenze non proprio regolari. Al momento l’indagine è ancora in corso e lo stesso Arrivabene è stato ascoltato dalla procura: “Sono stato sentito come persona informata sui fatti e quanto detto è coperto da segreto istruttorio” ha detto il manager. Arrivabene sulle Plusvalenze Juve a Sky ha aggiunto: “Voglio precisa che la Juventus è una società ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Maurizio Arrivabene parla del casoche ha coinvolto lantus, il manager bianconero: ““. Al momento lantus vede i vertici della società indagati, a cui si aggiunge anche l’ex direttore sportivo Fabio Paratici, ora al Tottenham. L’indagine della procura di Torino si sta focalizzando principalmente su 42 operazioni di mercato, che pare abbiano prodottonon proprio regolari. Al momento l’indagine è ancora in corso e lo stesso Arrivabene è stato ascoltato dalla procura: “Sono stato sentito come persona informata sui fatti e quanto detto è coperto da segreto istruttorio” ha detto il manager. Arrivabene sullea Sky ha aggiunto: “Voglio precisa che lantus è una società ...

