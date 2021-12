Pif: "La direttiva Ue? Per le aziende che sfruttano i rider si mette male" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Hanno trasformato in qualcosa di sporco un gesto che di sporco non dovrebbe avere nulla. Ordinare una pizza non è un crimine, il delivery non ha niente di marcio, ma molte aziende che lo gestiscono hanno creato questa stortura. Il lavoro in Italia è un sistema per disperati e più vai al Sud, peggio è”. Pierfrancesco Diliberto, più noto come Pif, il mondo dei rider lo ha conosciuto in maniera trasversale. Un rider, interpretato da Fabio De Luigi, è il protagonista del suo ultimo film, “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”, prodotto da Sky Italia e distribuito su Sky Cinema e in streaming su Now Tv. Commedia distopica, racconta la storia d’amore tra l’inventore di un algoritmo che l’ha reso disoccupato e un ologramma (Ilena Pastorelli), che vende sentimenti a pagamento. ”È una commedia, una storia leggera, ma è proprio della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Hanno trasformato in qualcosa di sporco un gesto che di sporco non dovrebbe avere nulla. Ordinare una pizza non è un crimine, il delivery non ha niente di marcio, ma molteche lo gestiscono hanno creato questa stortura. Il lavoro in Italia è un sistema per disperati e più vai al Sud, peggio è”. Pierfrancesco Diliberto, più noto come Pif, il mondo deilo ha conosciuto in maniera trasversale. Un, interpretato da Fabio De Luigi, è il protagonista del suo ultimo film, “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”, prodotto da Sky Italia e distribuito su Sky Cinema e in streaming su Now Tv. Commedia distopica, racconta la storia d’amore tra l’inventore di un algoritmo che l’ha reso disoccupato e un ologramma (Ilena Pastorelli), che vende sentimenti a pagamento. ”È una commedia, una storia leggera, ma è proprio della ...

Advertising

serenel14278447 : RT @HuffPostItalia: Pif: 'La direttiva Ue? Per le aziende che sfruttano i rider si mette male' - fabioferrero71 : RT @HuffPostItalia: Pif: 'La direttiva Ue? Per le aziende che sfruttano i rider si mette male' - NapoGi17 : RT @HuffPostItalia: Pif: 'La direttiva Ue? Per le aziende che sfruttano i rider si mette male' - HuffPostItalia : Pif: 'La direttiva Ue? Per le aziende che sfruttano i rider si mette male' -

Ultime Notizie dalla rete : Pif direttiva Esclusiva, il testo della Direttiva Servizi Media Audiovisivi La flessibilità introdotta dalla Direttiva favorirebbe anche Viale Mazzini, secondo questa ...una serata speciale dall'Arena di Verona dedicata al concerto - tributo a Franco Battiato a cura di Pif? ...

Lotta al riciclaggio: come cambia il codice penale Si completa inoltre l'attuazione della Direttiva Pif (Protezione Interessi Finanziari) e del dlgs n. 75/2020 che l'ha recepita. Vediamo quali sono le principali modifiche che il decreto apporta al ...

Whistleblowing: verso nuovi obblighi per le imprese. Come prepararsi Ipsoa Pif: "La direttiva Ue? Per le aziende che sfruttano i rider si mette male" “Hanno trasformato in qualcosa di sporco un gesto che di sporco non dovrebbe avere nulla. Ordinare una pizza non è un crimine, il delivery non ha niente di marcio, ma molte aziende che lo gestiscono h ...

La flessibilità introdotta dallafavorirebbe anche Viale Mazzini, secondo questa ...una serata speciale dall'Arena di Verona dedicata al concerto - tributo a Franco Battiato a cura di? ...Si completa inoltre l'attuazione della(Protezione Interessi Finanziari) e del dlgs n. 75/2020 che l'ha recepita. Vediamo quali sono le principali modifiche che il decreto apporta al ...“Hanno trasformato in qualcosa di sporco un gesto che di sporco non dovrebbe avere nulla. Ordinare una pizza non è un crimine, il delivery non ha niente di marcio, ma molte aziende che lo gestiscono h ...