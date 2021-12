Pietro Taricone e Kasia Smutniak | avete mai visto la loro figlia? Oggi ha 17 anni ed è splendida

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il celebre ex gieffino hacrescere solo per seila sua piccolina cheè una meravigliosa ragazza. La somiglianza è unica! La morte lo ha colto senza nessun preavviso il 29 giugno 2010 durante un lancio con il paracadute presso l’aviosuperficie di Terni. Una fine che ha sconvolto tutti per l’assurdità dell’accaduto L'articolo proviene da YesLife.it.