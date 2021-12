Per Barella quante giornate di squalifica? Decisivo il referto di Brych (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La serata no di Nicolò Barella porta con sé strascichi vistosi. Il rosso estratto dal tedesco Felix Brych davanti al volto stupito - ma consapevolmente colpevole - del centrocampista nerazzurro è la ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La serata no di Nicolòporta con sé strascichi vistosi. Il rosso estratto dal tedesco Felixdavanti al volto stupito - ma consapevolmente colpevole - del centrocampista nerazzurro è la ...

Advertising

AntoVitiello : In bocca al lupo a Simon #Kjaer uscito in barella per infortunio ?? #genoamilan - wesandkiedis : RT @90ordnasselA: “Barella ha chiesto subito scusa ad allenatore, staff e compagni. Gli servirà per esperienza” #Inzaghi - cesololinter_19 : La questione Barella per me è semplice. Per me è un problema principalmente fisico che ha avuto il suo apice negati… - gmlavolpe : RT @Sicilianodoc7: Ciccio, la parentesi si apre per l'immunità che ha #Barella in Italia, è diverso Clessandro aavasinni - homer_mario : rilassamento fisiologico e un'ulteriore carico di responsabilità che magari in campo di fa essere più contratto, pi… -