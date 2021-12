Pensioni, Ocse: “In Italia la spesa è al 15,4% del pil. Chi inizia a lavorare ora ci andrà a 71 anni”. Età di ritiro più alta solo in Danimarca (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per la generazione entrata nel mondo del lavoro lo scorso anno la pensione arriverà solo a 71 anni, un’età tra le più alte di tutti i paesi Ocse. Dietro solo ai lavoratori danesi (74 anni) e a pari merito con Estonia e Paesi Bassi. E’ l’effetto del regime introdotto nel 1995 che adegua le prestazioni Pensionistiche all’aspettativa di vita e alla crescita e sarà pienamente efficace solo intorno nel 2040. Attualmente l’età è sotto la media, a 61,8 anni contro 63, per effetto di una serie provvedimenti – a partire da Quota 100 – che hanno permesso l’uscita anticipata aumentando i costi del sistema. L’Ocse, che mercoledì ha pubblicato il rapporto Pensions at a glance 2021, osserva che “la concessione di benefici relativamente alti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per la generazione entrata nel mondo del lavoro lo scorso anno la pensione arriveràa 71, un’età tra le più alte di tutti i paesi. Dietroai lavoratori danesi (74) e a pari merito con Estonia e Paesi Bassi. E’ l’effetto del regime introdotto nel 1995 che adegua le prestazionistiche all’aspettativa di vita e alla crescita e sarà pienamente efficaceintorno nel 2040. Attualmente l’età è sotto la media, a 61,8contro 63, per effetto di una serie provvedimenti – a partire da Quota 100 – che hanno permesso l’uscita anticipata aumentando i costi del sistema. L’, che mercoledì ha pubblicato il rapporto Pensions at a glance 2021, osserva che “la concessione di benefici relativamente alti a ...

