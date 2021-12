Pensioni, Ocse: futura età pensionabile in Italia a 71 anni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pensioni in Italia, le ultime news arrivano dal rapporto Ocse Pensions at a glance 2021, diffuso oggi. In Italia “la concessione di benefici relativamente alti a pensionati giovani fa sì che la spesa Pensionistica pubblica si collochi al secondo posto tra le più alte dei Paesi dell’Ocse, pari al 15,4% del Pil nel 2019” sottolinea l’Ocse. Il fatto è, spiega l’organizzazione, che “le diverse opzioni disponibili per andare in pensione prima dell’età pensionabile prevista dalla legge abbassano l’età media di uscita dal mercato del lavoro, pari mediamente a 61,8 anni contro i 63,1 anni della media Ocse”. L’invecchiamento della popolazione, osserva l’organizzazione, “sarà rapido e nel 2050 ci saranno 74 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021)in, le ultime news arrivano dal rapportoPensions at a glance 2021, diffuso oggi. In“la concessione di benefici relativamente alti a pensionati giovani fa sì che la spesastica pubblica si collochi al secondo posto tra le più alte dei Paesi dell’, pari al 15,4% del Pil nel 2019” sottolinea l’. Il fatto è, spiega l’organizzazione, che “le diverse opzioni disponibili per andare in pensione prima dell’etàprevista dalla legge abbassano l’età media di uscita dal mercato del lavoro, pari mediamente a 61,8contro i 63,1della media”. L’invecchiamento della popolazione, osserva l’organizzazione, “sarà rapido e nel 2050 ci saranno 74 ...

