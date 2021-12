Pensioni anticipate 2022, ultime su Quota 102, Quota 41 e pensioni di garanzia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ‘Il dado è tratto’, così vi risponderanno un po’ tutti i lavoratori interrogati relativamente alle loro aspettative sulla pensione anticipata per il 2022, specie quelli precoci ormai delusi dalle prospettive a medio termine che non li vedono nuovamente protagonisti nella prossima riforma pensioni. La Quota 41 richiesta già tre anni fa, tenuta in vita da varie promesse post elettorali pare sempre più lontana, i quarantunisti, seppur affranti ed amareggiati ne hanno preso ormai coscienza. Troppo cara da realizzare, dicono esperti e politici, ecco allora spuntare per il 2022 la tanto discussa e poco apprezzata Quota 102. L’ennesima beffa dicono sia i precoci, quanti quelli che rimarranno dal 1 gennaio 2022 fuori da ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ‘Il dado è tratto’, così vi risponderanno un po’ tutti i lavoratori interrogati relativamente alle loro aspettative sulla pensione anticipata per il, specie quelli precoci ormai delusi dalle prospettive a medio termine che non li vedono nuovamente protagonisti nella prossima riforma. La41 richiesta già tre anni fa, tenuta in vita da varie promesse post elettorali pare sempre più lontana, i quarantunisti, seppur affranti ed amareggiati ne hanno preso ormai coscienza. Troppo cara da realizzare, dicono esperti e politici, ecco allora spuntare per illa tanto discussa e poco apprezzata102. L’ennesima beffa dicono sia i precoci, quanti quelli che rimarranno dal 1 gennaiofuori da ...

