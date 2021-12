Pelè ricoverato ancora: "Nuovo ciclo di cure", a che stato è arrivato il suo tumore (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pelè è di Nuovo ricoverato in ospedale a San Paolo, per sottoporsi ad un Nuovo ciclo di cure dopo essere stato operato, nei mesi scorsi e nella stessa struttura, per un tumore al colon "rilevato nello scorso settembre", secondo quanto ricorda una nota dell'ospedale. L'Albert Einstein, l'ospedale, fa anche sapere che "il paziente è in condizioni stabili, e la previsione è che sia dimesso tra qualche giorno". Pelè intenderebbe poi trascorrere le festività di Natale e fine anno a Guarujà, località del litorale paulista. Le sue condizioni, fanno sapere dall'ospedale, sono stabili. Pelè dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. L'81enne ex calciatore, tre volte vincitore della Coppa del Mondo, si è sottoposto ad un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è diin ospedale a San Paolo, per sottoporsi ad undidopo essereoperato, nei mesi scorsi e nella stessa struttura, per unal colon "rilevato nello scorso settembre", secondo quanto ricorda una nota dell'ospedale. L'Albert Einstein, l'ospedale, fa anche sapere che "il paziente è in condizioni stabili, e la previsione è che sia dimesso tra qualche giorno".intenderebbe poi trascorrere le festività di Natale e fine anno a Guarujà, località del litorale paulista. Le sue condizioni, fanno sapere dall'ospedale, sono stabili.dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. L'81enne ex calciatore, tre volte vincitore della Coppa del Mondo, si è sottoposto ad un ...

